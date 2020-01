Getty Images

Numa das suas últimas aparições públicas – uma visita a um hospital psiquiátrico – Camilla Parker Bowles foi questionar sobre o assunto do momento no Reino Unido: a saída de Harry e Meghan da família real. "Vai sentir a falta de Harry e Meghan?", questionou um repórter presente no local. Visivelmente surpreendida, a mulher do príncipe Carlos sorri e responde enquanto continua a andar: "Hmm... Claro".

Estas imagens acabaram por se tornar virais nas redes sociais, com a reação da duquesa da Cornualha a ser fortemente criticada e a ser considerada “fria”. Contudo, houve também quem saísse em sua defesa. "A duquesa foi ótima. Provavelmente não esperava esta pergunta e foi educada. Às vezes, não é preciso dizer muito", lê-se num dos comentários.

Recorde-se que, depois de uns dias no Reino Unido para ‘negociar’ os trâmites da sua saída da família real com avó, o pai e o irmão e marcar presença em alguns eventos já agendados, o príncipe Harry está de regresso ao Canadá, onde Meghan Markle e o filho, Archie, o esperavam ansiosamente.

