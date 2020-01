Thomas Markle deu uma entrevista exclusiva à televisão britânica 'Channel 5' onde revelou novos detalhes sobre a relação com a filha, Meghan Markle. O norte-americano, de 75 anos, revelou que no dia de casamento dos duques de Sussex sentiu ciúmes do príncipe Carlos, ao vê-lo levar a filha ao altar.

«Pai de Meghan Markle revela: "A próxima vez que eles me virem vai ser quando eu estiver enterrado"»

"A minha filha estava linda. Quem me dera ter estado lá com ela. Claro que fiquei agredecido pelo príncipe Carlos estar presente. Admito que chorei um pouco. Até hoje não consigo esquecer esse momento." disse visivelmente emocionado e revelando que teve ciúmes do filho da rainha Isabel II.

No documentário de 90 minutos, Thomas Markle, que não fala com a filha desde 2018, acusou ainda o Harry de se comportar como uma criança sensível de 12 anos e admitiu que se vai arrepender para o resto da vida por ter aceitado fazer fotografias combinadas.