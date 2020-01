Foi no início do ano que Fernanda Serrano aproveitou para viajar para São Tomé e Príncipe e ter uns dias de férias. Após várias notícias que davam conta de "um homem misterioso" na sua companhia, o Correio da Manhã terá desvendado a sua identidade. A notícia foi comentada por Cláudio Ramos esta sexta-feira, dia 10.

N'O Programa da Cristina, o apresentador confirma que a atriz tem mesmo um novo namorado e confirma a notícia do Correio da Manhã. Segundo a publicação, trata-se de Ricardo Pereira que reside na margem Sul, onde a atriz da TVI vive com os seus quatros filhos, Santiago, de 14, Laura, de 12, Maria Luísa, de dez, e Caetana, de quatro, nascidos do casamento de 15 anos com o empresário Pedro Miguel Ramos.

Um pessoa, que viajava dentro do avião, terá denunciado a informação de que, oito meses depois do divórcio, Fernanda Serrano estaria numa nova relação. Espreite o vídeo acima, com imagens do personal trainer, que será divorciado e que tem duas filhas.