1 / 13 Dave J Hogan 2 / 13 Dave J Hogan 3 / 13 James Gillham/StillMoving.net 4 / 13 James Gillham/StillMoving.net 5 / 13 James Gillham/StillMoving.net 6 / 13 James Gillham/StillMoving.net 7 / 13 JAMES GILLHAM 8 / 13 Dave J Hogan 9 / 13 Dave J Hogan 10 / 13 Dave J Hogan 11 / 13 Dave J Hogan 12 / 13 Dave J Hogan 13 / 13 Dave J Hogan

Esta quarta-feira, 6 de dezembro, Londres foi palco da antestreia do filme 1917, do realizador britânico, Sam Mendes. Um evento que contou com várias figuras ilustres, entre as quais o príncipe Carlos de Inglaterra e a mulher, Camilla Parker Bowles. Visivelmente sorridentes, os duques da Cornualha posaram para os fotógrafos, vestidos a rigor para ocasião. O herdeiro ao trono britânico optou pelo tradicional smoking preto. Já Camilla escolheu um vestido comprido preto com alguns detalhes em cor-de-rosa.

O evento contou ainda com a presença do realizador, Sam Mendes, e de membros do elenco como Dean-Charles Chapman , Richard Madden , Mark Strong , Andrew Scote George MacKay.

1917 conta a história de dois jovens soldados britânicos que recebem uma missão aparentemente impossível durante a Primeira Guerra Mundial. A película chega às salas de cinema portuguesas a 23 de janeiro de 2020.