Rui Maria Pêgo festeja esta terça-feira, 21 de janeiro, o seu 31.º aniversário e Inês Castel-Branco, que é uma das suas melhores amigas, assinalou a data com uma bonita mensagem nas redes sociais.

“O Rui faz anos hoje.

Eu gosto tanto dele.

O Rui é das pessoas mais inteligentes que conheço.

O Rui é um amigo que sabe ler quando é preciso estar lá. Só assim se consegue dividir tão bem pelos que ama.

O Rui é o amigo que mais te aponta as tuas qualidades. Que mais te abana. Que mais te diz o que os outros têm medo de dizer. O Rui é o mais resiliente de todos.

É o que segue o sonho e fala sobre ele com tanta paixão que te apetece sonhar assim também. O Rui escreve, fala , canta e representa como ninguém. Faz tudo duma forma única e não tem medo. Deve ser tão bom ser como o Rui.

Parabéns marido”, escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma fotografia reveladora da cumplicidade que existe entre os dois.

