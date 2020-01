Mark Cuthbert

Este domingo, dia 19 de Janeiro, a rainha Isabel II esteve na igreja de St. Mary the Virgin, em Sandringham, naquele que foi o seu primeiro compromisso oficial desde que a monarca anunciou que Harry e Meghan Markle vão perder os títulos reais.

Sorridente e bem disposta, a rainha surgiu ao lado do filho André, Duque de Iorque. Com um casaco com padrão xadrez e um chapéu com flores, Isabel II mostrou-se confiante e calma, como de resto nos tem habituado.

Recorde-se que este sábado, dia 18 de janeiro, a rainha emitiu um comunicado onde reconhecia "os desafios" que Harry e Meghan "enfrentaram como resultado de intenso escrutínio dos últimos dois anos" e desejava aos dois "uma vida mais independente". Agradecendo o trabalho dedicado por ambos em todo o país.

Karwai Tang

Karwai Tang