Reprodução Instagram, DR

Depois dos produtos à venda relacionados com a saída de Harry e Meghan Markle de posições seniores na família real, chegou a vez do Burger King também brincar com a situação... e de uma forma muito inteligente.

A cadeira de 'fast food' começou uma campanha publicitário, criado pela Hoy, onde dá a oportunidade aos duques de Sussex de se tornarem "financeiramente independentes" e ainda usarem uma coroa. "Queridos duques: podem procurar o vosso primeiro trabalho sem renunciar à coroa“, diz a versão em espanhol no Instagram.

"Descobrimos que o príncipe e a duquesa decidiram abandonar seus papéis na família real e trabalharão para se tornar financeiramente independentes. Então, temos uma proposta para vocês: façam como milhares de pessoas e dêem os primeiros passos no mundo do trabalho connosco. A coroa combina perfeitamente com você perfeitamente. Além disso, depois de tantos anos vivendo como duques, é hora de você começar a comer como reis", lê-se ainda numa carta aberta.

As redes sociais ficaram inundadas de comentários a elogiar o Burger King. Uma outra versão, dos EUA, lembrou a Harry que "esta família real oferece cargos de part-time", algo que levou os internautas a chamar a ideia de "selvagem".