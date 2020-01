Reprodução Getty, DR

Foi uma decisão drástica e que está a faz manchetes em todo o mundo. Harry e Meghan Markle comunicaram no passado dia 8 janeiro, que vão renunciar aos seus direitos reais e que planeiam dividir a sua vida entre o Reino Unido e a América do Norte. O assunto divide opiniões e Piers Morgan, apresentador do Good Morning Britain, é uma das personalidades britânicas que não poupa críticas ao casal real.

O apresentador acusa o casal de egoísmo, lembrando que todos devem respeito à rainha Isabel II. Além disso, Morgan defende que Meghan deixou de falar com diversos amigos, após ter trocado alianças com Harry em maio de 2018, apelidando-a de "alpinista social".

Entretanto e com muita polémica à mistura, o apresentador britânico revelou na sua página de Twitter uma mensagem que terá recebido, alegadamente, de Meghan Markle, em novembro de 2015. Na mensagem da duquesa é possível ler: “Obrigada por seguir a minha página. Sou uma grande fã sua!”. Ao que Piers reagiu, em tons de brincadeira: “Nos tempos felizes (...) Acho que é justo dizer que ela provavelmente já não é uma ‘grande fã’ minha."

Face à publicação, foram muitos os internautas que saíram em defesa da mulher de Harry. “Desista desta obsessão de Meghan ser sua amiga!" ou “Parece que você a começou a seguir e ela foi apenas educada consigo" são alguns dos comentários que podem ler conta de Twitter de Morgan.

Reprodução Twitter, DR