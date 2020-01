Instagram

2020 não começou da melhor forma para Alberto Índio. O músico anunciou nas redes sociais que tinha chegado ao fim a sua relação com a locutora da RFM Joana Cruz.

"Obrigado pelos sete anos que passaste ao meu lado e por todas as alegrias que vivemos juntos. Passámos muita coisa boa, outras menos boas (normais numa relação intensa). Nunca te hei de guardar rancor, e, do fundo do coração, desejo que sejas feliz. Não se escolhe as alturas nem para começar uma relação nem para terminar. Esta confesso que me soube a levar com um pau e, depois, com um ferro na cabeça, na pior fase da minha vida em 40 anos", começou por escrever no Facebook, referindo-se à separação.

“Logo quatro dias depois de me dizeres que me amavas, a começar 2020. Pensei muitas vezes em escrever aqui esta realidade, mas nunca fui pessoa de esconder as verdades nem de ter vergonha do que sinto. É a minha natureza e prefiro que saibam por mim da forma mais real. Dói muito, porque estou no chão. Mas, graças a Deus, não estou nem KO nem morto. Tenho, ainda, vontade de me levantar e ser o que sempre fui. Admirado por muitos e odiado por outros por ser o que sempre sou. Raro. Sei que sou raro… Quero, sinceramente, que sigas as tuas convicções e que estejam certas. Pelo menos, aprendeste comigo isso! Foi dessa forma e certeza que quiseste virar a página! Obrigado por tudo! Também quero muito ser feliz", concluiu.

E agora que está novamente solteiro, Alberto Índio foca-se na recuperação da sua filha, Inês, de 13 anos, que luta contra um cancro. Sobre este assunto, o músico também deixou um desabafo nas redes sociais: “No meio do maior pesadelo da minha vida fiquei a nadar em mar alto sem saber onde está terra. Não tenho bússola, não tenho colete de salvação. A única coisa que tenho é a minha força e a minha vontade de ser feliz. A minha filha é o maior amor da minha vida. Minha querida filha que nunca te larguei nem nunca te vou largar a tua mãozinha. Tudo o resto ou todos os que se queiram juntar a esta vontade de aproveitar o que a vida nos ensina para ser felizes, serão sempre bem-vindo nesta família. Somos muito fortes, somos muito diferentes! Não somos mais uns! Amo-te filha. Amo-te vida 💙”.