Instagram

É comum dizer-se que as situações limite nos fazem questionar tudo na nossa vida e por vezes ainda nos ajudam a ultrapassar alguns receios. Parece ser esse o caso de Ângelo Rodrigues, que no ano passado viveu momentos de grande aflição devido a uma infeção grave na perna que o deixou no hospital a lutar pela vida durante mais de dois meses.

Instagram

Nas redes sociais, o ator contou que agora finalmente encontrou a coragem para realizar um desejo já antigo. “Sempre admirei tatuagens nos outros. Sempre as achei um ornamento de alma, um adorno que não era mais que uma oportunidade de contar uma história de vida através de um corpo desenhado”, começou por escrever nas redes sociais, antes de explicar o que o levou a nunca arriscar: “O que me impedia de o fazer era o meu pragmatismo. Incapaz de desfrutar do presente, a minha cabeça estava sempre no futuro. Não queria ser um idoso com problemas de autoimagem por causa de uma decisão frívola tomada décadas antes. Então procrastinei ao longo dos anos até perder o medo. Agora sei o quão difícil é aguentar 9 horas seguidas de acupuntura consentida”, concluiu com o sentido de humor que lhe é característico.