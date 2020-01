Instagram

Os últimos meses de 2019 foram difíceis para Ângelo Rodrigues, que chegou a estar entre a vida e a morte devido a uma grave infeção na perna esquerda, mas o ator conseguiu dar a volta à situação e está em franca recuperação. Durante este processo foram muitas as figuras públicas que demonstraram o seu apoio e agora foi a vez de Ana Rita Clara partilhar com os seus seguidores uma imagem do reencontro com Ângelo.

“Existem pessoas que são vencedoras por natureza. E tu, meu querido amigo, és um desses homens. E enfrentas qualquer coisa. Conhecemo-nos desde que temos 17 anos, somos da mesma zona, cruzámo-nos em Lisboa ainda tinha eu muito pouco tempo na SIC, onde estava a fazer reportagens para o ‘Êxtase’ e entrevistei-te nos concursos de beleza onde andavas :) e já a revelares-te como actor e MC, lembras-te;)?”, questionou a apresentadora do programa Faz Sentido, da SIC Mulher.

“Passados todos estes anos, continuamos amigos e fui acompanhando o teu crescimento, a revelação do teu talento, da tua força, determinação e esse humor tão teu. E essa tua beleza, que vem de dentro para fora, agora e depois de tudo, mais do que nunca. Foi tão bom estar contigo, abraçar-te tantas vezes, sem mais receios, e ver-te melhor a cada dia que passa. Já sabes que estou sempre aqui e espero que este tenha sido o primeiro de muitos reencontros! E vem treinar mais vezes aqui”, concluiu.