Os últimos meses de 2019 foram difíceis para Ângelo Rodrigues que passou várias semanas internado devido a uma infeção grave na perna esquerda. Apesar de ter estado entre a vida e a morte, o ator da SIC conseguiu reverter a situação e tem trabalhado arduamente na sua recuperação.

Tanto é que, passados pouco mais de dois meses da alta hospitalar, Ângelo vai viajar. A revelação foi feita pelo próprio no programa As Três da Manhã, da Rádio Renascença. “Vou viajar daqui a uns dias. Pedi autorização ao meu fisioterapeuta, que não só apoiou como incentivou. Psicologicamente, ele acha que me vai fazer bem”, explicou a Ana Galvão, Joana Marques e Carla Rocha.

