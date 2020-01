Fotografias: Rui Valido/ Manuel Guerra

Após uma fase conturbada, chegando a estar em risco de vida devido a uma infeção grave, Ângelo Rodrigues começa, aos poucos, a voltar à sua antiga e rotina... e poderá ter reencontrado novamente o amor.

Esta terça-feira, 3 de janeiro, o ator foi fotografado ao lado da atriz, Inês Monteiro, enquanto assistam à peça Insónia, no teatro Armando Cortez, em Lisboa, e não tardaram em surgir na imprensa nacional os rumores que dão conta de um romance entre os dois artistas. Além disso, Ângelo e Inês surgem, lado a lado, num jantar de amigos numa fotografia partilhada por Joana Machado Madeira nas redes sociais.

Reprodução Instagram, DR

Os dois atores ter-se-ão conhecido durante as gravações da Vidas Opostas, em 2018, novela da SIC em que ambos participaram. Mais recentemente, Inês e Ângelo cruzaram-se na série Golpe de Sorte.

Recorde-se que a última relação conhecida do ator foi com Carolina Fernandes, visita assídua no Hospital Garcia de Orta, em Almada, durante os dois meses em que esteve hospitalizado.