Com 2019 prestes a chegar ao fim, são vários os tops que vão fazendo um apanhado geral do ano. Como é habitual, o Google reuniu algumas das maiores pesquisas do ano por categorias e, algumas destas, são surpreendentes.

Em Portugal, um dos nomes mais pesquisados foi o de Ângelo Rodrigues, tudo por causa de uma infecção grave que levou a que o ator ficasse em coma durante alguns dias, mas a lista não ficou por aqui.

Pesquisas gerais em Portugal

Ângelo Rodrigues Flamengo Cameron Boyce Eduardo Beauté Museu do Prado Claudio Bravo Camus Queda do Muro de Berlim Roberto Leal Conan Osíris Copa América

Nomes Nacionais

Na lista dos nomes internacionais, pesquisados em Portugal, Cameron Boyce lidera no primeiro lugar. A morte da antiga estrela da disney, de 20 anos, chocou o mundo.

Nomes Internacionais

No que toca a televisão, o programa da SIC 'Casados À Primeira Vista' entrou na mesma lista que Game Of Thrones e Chernobyl.

Pesquisas por Programas e Séries em Portugal

Game of Thrones Oscars Chernobyl Love on Top Eurovision Festival da Canção Like Me Quem quer casar com o meu filho Casados à primeira vista Quem quer namorar com o agricultor

E como o Google é uma das ferramentas mais úteis do mundo moderno, nada como usá-lo para pesquisar as suas dúvidas. Estas (em baixo) foram as perguntas mais vezes feitas no país.

Pesquisas de “como” em Portugal

Como saber onde votar? Como funciona o tinder? Como fazer caramelo? Como fazer registo animal no SIAC Como preencher o IRS? Como ganhar dinheiro Como ver o prémio da lotaria clássica Como funciona o PayPal? Como tirar ferrugem? Como apagar a conta do Instagram?

