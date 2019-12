Os últimos meses não têm sido fáceis para Ângelo Rodrigues. No final de agosto, o ator foi internado no Hospital Garcia de Orta, em Almada, com uma grave infeção na perna esquerda e chegou a correr risco de vida. Agora, a fase crítica está ultrapassada e o ator da SIC está focado na sua recuperação, como tem mostrado pontualmente nas redes sociais.

Esta terça-feira, dia 3, Ângelo partilhou nas Stories do Instagram vídeos onde surge no ginásio, a fazer exercício para recuperar a sua massa muscular.

Veja as imagens:

Entretanto, o ator também já está a pensar no regresso ao trabalho e até já integrou as gravações do telefilme de Golpe de Sorte, que será exibido em breve.

Reprodução Instagram, DR