Este sábado, durante O Programa da Cristina, foi transmitida uma extensa e reveladora entrevista de Ângelo Rodrigues. O ator falou das sete cirurgias a que foi sujeito, da proximidade da família, do aproveitamento da imprensa e da sua recuperação, mas não só.

Durante a conversa houve espaço para inúmeras surpresas, uma delas foi a de Iva Domingues, que gravou o seu testemunho para o ator, como pode ver no vídeo acima.

"Só pelo facto de deixar esta mensagem já me sinto agradecida e muito feliz. Quer dizer que estás cá, estás bem, estás mais forte do que nunca, com uma energia e um foco incríveis", começa por dizer a apresentadora do canal 11.

"Tal como disse alguém, um dia a coragem é a escada por onde sobem as outras virtudes. E eu e aqueles que te amam, cá estaremos. No primeiro degrau ou no último sempre para te apoiar. Bem-vindo. É uma nova vida. Gosto muito de ti. Vou gostar sempre muito de ti. E estou muito feliz que estejas de volta. Um grande beijo e até já", concluiu.

A apresentadora e o ator da SIC namoraram durante seis anos, entre 2010 e 2016. "Foi impressionante [o apoio da Iva]. O carinho e o esforço que ela teve para me ir visitar tantas vezes, de me levar a comida, almoçar comigo. Foi muito revelador. Nós tivemos uma história bonita que, pelas circunstâncias da vida, nos afastámos. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam manter uma amizade e o amor"; assegura.

