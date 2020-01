Instagram

Várias publicações adiantaram nos últimos dias que Ana Raquel e Lucas, da segunda edição do programa da SIC Casados À Primeira Vista, se tinham apaixonado já depois do fim das gravações. Os rumores intensificaram-se porque a concorrente de Aveiro tem partilhado nas redes sociais imagens onde surge ao lado do barbeiro do Seixal.

Contudo, Cláudio Ramos esclareceu em direto n’ O Programa da Cristina que já falou com Ana Raquel Santos e esta garantiu que não existe qualquer relação amorosa com o ex-marido de Anabela Santana.

Esta quinta-feira, dia 2 de janeiro, Cristina Ferreira também recebeu uma das concorrentes mais polémicas desta edição do programa de sucesso da SIC, Liliana Oliveira. A secretária falou sobre o alegado romance com um ator e os rumores de gravidez.