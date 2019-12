José Condessa espera conquistar uma carreira no Brasil. O ator português atravessou o oceano para protagonizar uma novela que estreia já em janeiro, mas com isso surgiram rumores que teria traído a namorada Bárbara Branco com a sua co-protagonista, Juliana Paiva, em Salve-se Quem Puder.

"Felizmente já tínhamos falado", começa por dizer o ator, referindo-se a Bárbara Branco. "Já estávamos à espera. Sabíamos que era um mundo novo e para eles [os brasileiros] eu não tenho uma relação e a Bárbara não existe", negando qualquer veracidade nos rumores.

O ator adianta ainda que os brasileiros não acreditam neste género de notícias, mas gostam que se fale. "E vende a novela, faz parte", explica o ator que mantém o relacionamento com a atriz portuguesa há dois anos.

»» José Condessa estreia-se em novela brasileira da Globo e já há foto oficial

Segue as pisadas de Ricardo Pereira, Joana Solnado, Maria João Bastos José Fidalgo, Pedro Carvalho e Paulo Rocha que deram cartas no Brasil.

