Tem apenas 22 anos e partiu para Brasil para integrar um novo projeto da Globo. Agora, José Condessa e a cadeia de televisão brasileira divulgaram nas redes sociais novas imagens e detalhes da personagem do ator português.

Trata-se da próxima novela das 19 horas no Brasil com estreia para o início de 2020 com o nome de Salve-se Quem Puder.

"O Juan é um rapaz mexicano que trabalha como informático. Mas reduzi-lo a isto seria um erro. Ele é tão mais que isso! O Juan move-se por amor, paixão. Namora com a Luna desde pequenos, e por isso ela e o señor' Mário são a família dele. Ele ama a natureza e a simplicidade. Sol, mar, cores vivas, música e dança! É muito romântico e sonhador. Vive com um sorriso na cara!", descreveu o ator nas redes sociais sobre a sua personagem.

Segue as pisadas de Ricardo Pereira, Joana Solnado, Maria João Bastos José Fidalgo, Pedro Carvalho e Paulo Rocha que deram cartas no Brasil.