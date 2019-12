1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

A dar os primeiros passos na representação no Brasil, José Condessa foi recentemente notícia no outro lado do Atlântico por alegadamente ter traído a namorada, Bárbara Branco. Segundo a imprensa brasileira, o ator ter-se-ia envolvido com Juliana Paiva, atriz com quem forma par romântico na novela da Globo, Salve-se Quem Puder.

Entretanto, esta sexta-feira, 13 de dezembro, José Condessa usou as redes socias para se declarar à namorada, garantindo que a relação está mais forte do que nunca.

“É longe de casa e de ti que escrevo este texto. Na varanda de minha casa vejo o oceano que temos entre nós e acredita quando te digo que nunca o vi tão bonito como hoje. Aqui tenho tempo para mim, para pensar, para ler e para sentir a tua falta também. Estamos afastados há tempo de mais para quem continua tão apaixonado...”, começou por escrever.

“Mas nem tudo o que a distância traz é mau. Nem tudo são saudades e medos. Assim de longe consigo ver-nos com mais clareza, afastado do turbilhão de risos, olhares e beijos em que vivemos quando estamos juntos. Vejo que estamos mais capazes de suportar as saudades porque temos álbuns intermináveis de memórias boas aos quais nos podemos agarrar e suspirar. Vejo que estamos com as raízes maiores e mais fortes e não nos deixamos abalar por ventos ocos e mal intencionados. Vejo que somos indispensáveis na vida um do outro mesmo com 7710km entre nós. E isso é crescer amor”, acrescentou.

“Continuo a pensar em ti assim que acordo e por vezes ainda parece que te sinto a dormir ao meu lado. E eu sei que é só um sonho, mas sou feliz a sonhar... Ouvir as nossas músicas também ajuda. Penso muitas vezes: “ela ia gostar de estar aqui”. Mas sabes em que tenho sido cada vez melhor? A contar os dias... Todas as noites sei que nós “crescemos” mais um dia, e que falta menos um para te voltar a ter junto a mim. Com amor, Zé”, rematou.