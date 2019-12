Duas semanas e meia depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio, Maria Rueff parece estar a recuperar bem mas lentamente, com o apoio de alguns familiares, amigos e até vizinhos.

A atriz partilhou, nas stories da sua conta oficial do Instagram, uma mensagem carinhosa que recebeu por parte dos vizinhos. "As melhoras Zé Manel", poder ler-se num bilhete encontrado pela artista no seu carro e que se refere a uma das mais icónicas personagens interpretadas por Maria Rueff.

"Hoje, no carro. Que ternura de vizinhos. Eu e o Zé Manel agradecemos", escreveu, em resposta ao bilhete.