Instagram

Maria Rueff apanhou um valente susto no passado dia 26 de novembro, quando foi internada de urgência na sequência de um enfarte do miocárdio. Agora, e já depois de terem sido divulgadas várias notícias a dar conta de uma melhoria do seu estado de saúde – nomeadamente através dos seus amigos Herman José e João Baião, que a visitaram no hospital –, a comediante fez questão de deixar uma mensagem para tranquilizar os seus seguidores.

“A quem me pergunta como estou: continuo em franca recuperação, em casa, rodeada de família e amigos a quem serei eternamente grata, com todos os cuidados e mimos, muito bem-disposta e cheiinha de vontade de voltar ao trabalho”, começou por escrever nas Stories do Instagram.

“Bem hajam todos os que se preocuparam e preocupam com a minha saúde. Mais do que qualquer fármaco, o vosso carinho é que é verdadeiramente CARDIOPROTECTOR! <3”, agradeceu ainda Maria Rueff.

Instagram