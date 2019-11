Reprodução Instagram, DR

Maria Rueff teve um precalço de saúde recentemente que deixou o país espantado. A comediante sofreu um enfarte do miocárdio esta terça-feira, 26 de novembro.

Este sábado, 30 de novembro, escreveu na sua conta de Instagram um texto emotivo que conta como foi a sua filha Laura, de 15 anos, a salvar-lhe a vida.

"Desde que nasceu que o meu coração lhe pertence , mas o que nunca pensei é que tivesse de ser ela a tratar dele. Na verdade, quando os primeiros sintomas de enfarte começaram, foi esta minha pequena/grande heroína, que ligou para o 112, explicou a situação, foi comigo na ambulância do INEM, sempre de mão dada na minha, para que eu não tivesse medo. Eu a mãe/ adulta insegura, ela a filha com apenas 15 anos, cheia de maturidade ( como a vida inverte por vezes os papéis!....) Esperou nas urgências em São José, com a maior serenidade, pelo electrocardiograma que confirmaria o pior: enfarte agudo do miocárdio", começou por contar. "Nunca desanimando, viu que me transferiam para Santa Marta, onde desentupiria a coronária direita, acreditando sempre que eu saíria refeita do cateterisma. Sempre com um sorriso na cara, como se no fundo soubesse desde a primeira hora que o desfecho só podia ser feliz, talvez porque seja a única que me conhece por dentro, Afinal os nossos corações bateram juntos muito tempo...conhece-lhe muito bem a mecânica", acrescentou.

No final, a comediante desfez-se novamente em agradecimentos: "Nem por um segundo deixou que me sentisse sozinha, chamou para ao pé de nós família e amigos. Nem por um segundo me olhou sem ser com compaixão e ternura. Não falhou a um unico pedido meu (...) a ti meu Amor devo a gratidão maior - a de me teres salvo literalmente a Vida!"

Reprodução Instagram, DR