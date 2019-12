Reprodução Instagram, DR

Quando Pedro Scooby se divorciou de Luana Piovani, a mãe dos seus três filhos (Dom, de 7 anos, e os gémeos Liz e Bem, de 3 anos), em março deste ano, o assunto foi polémico, mas não mais do que a sua breve relação com Anitta, estando agora numa nova relação.

Este ano foi um ano conturbado para o surfista, não só a nível amoroso, mas também a nível profissional. Porém, o atleta de 31 anos mostra-se despreocupado. "Sempre segui o meu coração e relacionei-me com pessoas que gostava. Foi assim com a Luana, depois com a Larissa (Anitta) e agora com a Cintia. Vou seguir com a minha vida e se não der certo vou-me relacionar com outra pessoa, e com outra, e vou tentar até dar certo. Quero ser feliz no amor. E podem ter a certeza que não vou viver uma vida sozinho e infeliz", contou em entrevista à revista Quem.

O surfista explica que não planeou voltar a ter alguém depois de terminar o casamento de oito anos com a ex-mulher. "Eu não queria namorar. Nunca planeei nada na minha vida. A vida é assim, seguir em frente e passar por cima dos problemas. Nunca namoras a pensar que vai terminar e não namoras a pensar que vai ser para sempre", explicou.

Apesar de tudo, Pedro Scooby mostra estar feliz ao lado da atual companheira, Cintia Decker: "A Cintia é uma mulher maravilhosa. Ela é livre, boa pessoa, alto-astral e muito parecida comigo. Ela é leve e livre para curtir e viver a vida", rematou.