Recentemente, Ljubomir Stanisic lançou farpas a Cristina Ferreira, durante uma entrevista à TVI, a propósito do seu novo programa.

“Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras… azeiteiros e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu”, comentou.

Apesar de não ter mencionado o nome da apresentadora da SIC, a afirmação foi de imediato associada a Cristina Ferreira isto porque, no passado, Ljubomir já tinha revelado que só voltaria a fazer o programa 'Pesadelo na Cozinha' se recebesse o mesmo que a apresentadora.

Nas redes sociais, e com ironia, Cristina acabou por responder à letra. Nas stories partilhou um print de uma notícia sobre o assunto e escreveu: "Logo agora que tinha marcado mesa no teu restaurante Ljubomir Stanisic. Queres que desmarque?". Mas Cristina não se ficou por aqui e acabou por publicar também uma fotografia ao lado de Cláudio Ramos com a legenda: "Estou em guerra com vizinho [Cláudio Ramos] por uma garrafa de azeite. Somos muito azeiteiros".