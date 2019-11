Instagram

Os rumores de romance entre Carolina Loureiro e Vitor Kley surgiram na imprensa nacional há algumas semanas e intensificaram-se nos últimos dias, depois de ambos terem partilhado no Instagram fotografias tiradas no mesmo sítio, a Nazaré, e da atriz e apresentadora ter publicado um divertido vídeo a promover os próximos concertos do artista brasileiro em Portugal.

Espreite aqui:

O assunto foi comentado por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos esta quinta-feira, dia 7, n’ O Programa da Cristina.