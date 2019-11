Cristina Ferreira está a passar por uma fase enriquecedora e o reconhecimento do trabalho que faz não pára de dar cartas. Desta vez a apresentadora foi eleita, pela revista Forbes, uma das portuguesas mais poderosas a nível empresarial.

Cristina anunciou a novidade na sua conta de Instagram, onde deixou a seguinte mensagem: "Acabo de saber. A Forbes anuncia que estou entre as 10 mulheres mais poderosas a nível empresarial em Portugal. São 21.52h do dia 29.11.2019. Jantei com os meus pais. O meu filho está deitado. Estou de pijama. É sexta. Talvez acorde mais tarde amanhã. E faça o de sempre. Estou no número 7 da lista. (Coincidências). Há dias que ficam na nossa história".

Recorde aqui o momento em que Joana Barrios revelou qual o pior defeito de Cristina Ferreira.

Reprodução Instagram, DR