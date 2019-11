Reprodução Instagram, DR

Nos últimos tempos, muito se tem falado sobre um possível romance entre Carolina Loureiro e o cantor brasileiro Vítor Kley. As trocas de comentários entre os dois nas redes socais e o vídeo que ambos gravaram a promover os concertos do artista em Portugal, têm dado azo a rumores de namoro.

Entretanto, Vítor Kley reagiu às notícias que têm saído na imprensa nacional, assumindo que a relação com atriz é sincera. "O que vivo com a Carol é de verdade e não importa se há distância. Se estamos perto ou longe, o que importa é a verdade, e se é de verdade fala mais alto", afirmou, em entrevista à revista TV 7 Dias.

As declarações do artista mereceram atenção dos comentadores do programa Passadeira Vermelha, da SIC Caras, conforme pode ver no vídeo abaixo. Conheça a opinião de Cláudio Ramos, Joana Latino e Luís Castel-Branco.