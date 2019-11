1 / 24 2 / 24 3 / 24 4 / 24 5 / 24 6 / 24 7 / 24 8 / 24 9 / 24 10 / 24 11 / 24 12 / 24 13 / 24 14 / 24 15 / 24 16 / 24 17 / 24 18 / 24 19 / 24 20 / 24 21 / 24 22 / 24 23 / 24 24 / 24 Paulo Fernandes

Esta segunda-feira, dia 25 de novembro, realizou-se em Lisboa o evento de lançamento da loja online de Eugénio Campos, onde não faltaram várias figuras públicas, bloggers e amigos da marca.

Sónia Araújo, Diana Pereira, Liliana Santos, Helena Isabel, José Raposo foram algumas das caras conhecidas presente no coktail em Marvila, no Now Gate 67, onde não faltou música, brindes e muita animação.

