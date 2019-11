A terra do Pai Natal, a Lapónia, chegou até Lisboa, mais concretamente ao passeio marítimo de Algés.

Na Capital do Natal vai poder brincar com neve real, assistir a um incrível 'watershow', entrar no 'Palácio dos Guardiões', onde estão dezenas de esculturas de gelo, patinar na maior pista de gelo do país, entre muitas outras atividades e espectáculos.

Espreite o vídeo e faça uma visita guiada pelo espaço que abre as portas esta sexta-feira, dia 29 de novembro, até 12 de janeiro.