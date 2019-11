Diana Pereira foi uma das convidadas do evento de lançamento da loja online de Eugénio Campos, no passado, dia 25 de novembro, em Lisboa.

Elegante e bem disposta como é habitual, a manequim, que se separou recentemente de Tiago Monteiro, após 11 anos de casamento, garantiu ao Fama Show que nada mudou e que está serena neste 'nova fase'. “Não mudou nada, está tudo igual. Os filhos estão lá, o Tiago faz parte da minha vida e vai sempre fazer. Nós temos uma relação óptima, felizmente, somos os melhores amigos, vai ser sempre assim, de certeza absoluta. O importante para nós são mesmo os miúdos. Trabalhamos juntos e temos tanta coisa em comum que não faz sentido ser de outra maneira” começou por dizer, revelando que este Natal, apesar de separados, vão estar juntos.

Diana Pereira revelou ainda que os filhos do casal, Mel, de 11 anos, e Noah, de nove, aceitaram bem a notícia da separação “Perfeitamente normal. Eles não viram qualquer alteração na vida deles porque o pai já viajava imenso. O facto do Tiago não estar presente fisicamente já era comum porque o trabalho dele exige isso e eles sempre lidaram muito bem com essa situação. Não muda nada, para eles é indiferente, para eles é indiferente os pais estarem ou não casados”, rematou.