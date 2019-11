1 / 2 Fotografia: Rui Valido 2 / 2 Fotografia: Rui Valido

Esta quinta-feira, dia 21 de novembro, a gigante da cosmética Douglas deu a conhecer as suas novidades para o Natal no hotel Pestana Palace,em Lisboa. No evento marcaram presença várias caras conhecidas, entre elas Júlia Belard. Mãe de Matias, de dois anos, a atriz manifestou, em conversa com o Fama Show, a vontade de voltar a experienciar a maternidade e revelou detalhes do casamento com Francisco Sérvulo Correia, que se irá realizar em breve.

"Estou com muita vontade de ir ao segundo [filho] Não estava à espera de ter esta vontade tão cedo. Há mães que têm mais depressa, mas eu achava que comigo ia demorar mais", confidenciou.

Ainda assim, Júlia e o companheiro vão aguardar mais algum tempo até serem novamente pais. "Vou esperar terminar o curso de Direção e Gestão Hoteleira. Depois, o Matias também irá para a escola e terá quatro anos quando eu acabar o curso. Acho que já será tudo um bocadinho mais fácil de gerir”, explicou, acrescentado que gostava de ter uma menina.

Já quanto aos preparativos para o casamento, nem sempre é fácil gerir o tempo. " É um bocado confuso e mais difícil do que parece. Não estar a ser assim tão fácil. Agora, estou em stand by porque estou em época de exames da faculdade. Por isso, tive que interromper, mas em janeiro volto à carga", contou, afirmando que tenciona casar no outono. "Gostava de casar em setembro, outubro. Já sei que setembro é o pior, por isso, acho que vou mesmo para outubro", completou.

A atriz pretende uma cerimónia especial onde possa reunir todos aqueles que lhe são mais próximos. "Nem muito grande nem muito pequena. Normal, com os amigos que interessam e com a família. Também é uma vez na vida. Por isso, acho que faz sentido estarem lá algumas pessoas", referiu.

Por fim, Júlia revelou que será Matias a levar as alianças até ao altar na companhia dos primos. "Espero que não perca as alianças pelo caminho e que não comece a chorar e não sei lá mais o quê", rematou em tom de brincadeira.

Recorde-se que a atriz e Francisco Sérvulo Correia estão juntos há pelo menos quatro anos.

