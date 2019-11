Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 5 de novembro, foi um dia especial para Ana Raquel, ex-candidata da segunda edição de Casados à Primeira Vista. A aveirense completou 43 anos. Uma data que Hugo Dias, marido de Inês, irmã de Ana Raquel, fez questão de assinalar nas redes sociais com uma mensagem dedicada à ex-cunhada.

"Parabéns, miúda! Foste tu, apenas tu, somente tu", pode ler-se na legenda imagem em que ambos surgem em clima de descontração.

Entre os vários comentários à publicação não faltaram elogios à frontalidade de Ana Raquel e houve até quem brincasse com aquele que foi um dos principais entraves da relação com Paulo no programa da SIC: a idade. "Faz anos? Já fica um ano mais perto da idade do Paulo", brincou um internauta.