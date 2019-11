Reprodução Instagram, DR

Ana Raquel e Paulo foram o primeiro casal da segunda edição de Casados À Primeira Vista a separar-se, mas também um dos mais mediáticos, especialmente pela postura da candidata de Aveiro e dos entraves que esta colocou à relação.

Entretanto, após um casamento atribulado e terminadas as gravações do programa da SIC, o ex-casal parece entende-se às mil maravilhas. Prova disso é a mensagem emotiva que Ana Raquel deixou a Paulo na sua página de Instagram. “O melhor da experiência…a AMIZADE que conquistamos 😍!Independentemente do que inventam…”, pode ler-se na legenda da imagem em que ambos surgem sorridentes.

Recorde-se que após a separação de Ana Raquel, Paulo surpreendeu tudo e todos ao continuar no programa ao lado de Lurdes.

