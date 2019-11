Instagram

O ator e modelo taiwanês Godfrey Gao morreu esta quarta-feira, 27 de novembro, durante as gravações do programa Chase Me, na China. De acordo com o site noticioso Just Jared, o manequim encontrava-se a correr quando caiu inanimado e, apesar das várias manobras de reanimação que duraram cerca de três horas, já depois de ter sido transportado para o hospital, não foi possível salvá-lo.

Recorde-se que Godfrey Gao se tornou conhecido no mundo da moda por ser o primeiro asiático a protagonizar uma campanha de marca de luxo francesa Louis Vuitton.

