Ricardo Ferreira, conhecido por 'Cajó', foi encontrado morto na última sexta-feira num hotel, em Zurique, na Suíça. O cenário com que a empregada de limpeza se deparou foi aterrorizador.

Segundo o jornal local “20 Minuten”, suspeita-se de homicídio. Razão: o corpo do homem de 40 anos foi descoberto, pelas 14 horas, pela governante num cenário de horror. Segundo fontes policiais, o homem estava na cama ensanguentado e teria sido "esfaqueado até à morte".

O jornal avança também que o quarto cheirava muito a álcool e que foram vários os clientes a reclamar do barulho.

O cabeleireiro, natural da Madeira, que se tinha mudado há dois anos para a cidade, tinha vários clientes famosos, como Cristiano Ronaldo, Fátima Lopes, Liliana Campos, Fiona e Isabel Angelino.

De acordo com o Correio da Manhã, a vítima era divorciada e estaria a viver há uma semana no local. As autoridades já montaram uma caça ao homem.

ATUALIZAÇÃO: Na manhã deste domingo, dia 3 de novembro, a polícia do Cantão de Zurique anunciou a detenção de um homem de 39 anos de idade e de nacionalidade brasileira.