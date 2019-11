Getty Images

O conhecido empresário norte-americano Harry Morton, de 38 anos, foi encontrado morto na sua casa de Beverly Hills, pelo irmão mais novo, avança a imprensa internacional.

Para já, as causas da morte continuam por apurar e só deverão ser revelados depois de sair o resultado da autópsia.

"Estamos muito tristes com a morte de Harry Morton, o fundador e antigo dono do Pink Taco. O Harry era um visionário e foram inúmeras as suas contribuições, tanto profissionalmente para a nossa marca como pessoalmente para aqueles com quem trabalhou. Enviamos as nossas condolências para a sua família e amigos, durante este tempo difícil”, lê-se num comunicado assinado pelos representantes da cadeia de restaurantes mexicanos, divulgado pelo site da revista People.

Harry era filho de Peter Morton, um dos fundadores dos Hard Rock Cafe e Hotéis, e neto de Arnie Morton, fundador dos restaurantes The Steakhouse.

Harry Morton namorou com várias estrelas de Hollywood, mas a sua relação mais mediática foi com a atriz Lindsay Lohan, que já lhe prestou homenagem nas redes sociais. Saiba tudo aqui!