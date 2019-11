1 / 5 Slim Aarons 2 / 5 Anwar Hussein 3 / 5 Tim Graham 4 / 5 Georges De Keerle 5 / 5 Chris Jackson

A família real britânica tem motivos para celebrar. A rainha Isabel II, 93 anos,e o duque de Edimburgo, 98 anos, celebram hoje 72 anos de casamento. O casal deu o nó no dia 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster.

No Instagram oficial da família de Kate Middleton e William foram publicadas duas fotografias do casal e deixada uma mensagem de parabéns ao contrário do que aconteceu no Instagram dos duques de Sussex que ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

O casal tem quatro filhos, o príncipe Carlos, de 71 anos, a princesa Ana, de 69, o prínicpe André, de 59 e o conde Eduardo, de 55.