Diogo Carmona já está em casa a recuperar do acidente de comboio que o deixou gravemente ferido e obrigou à amputação do seu pé direito. De acordo com a revista TvMais, o ator, de 22 anos, teve alta no passado dia 13 e mostrou-se “um pouco abatido” à saída do hospital onde passou as últimas três semanas. A mesma publicação cita uma fonte hospitalar que garante que Diogo “foi sempre simpático com toda a gente” durante o internamento no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

Recorde-se que o jovem ator foi colhido por um comboio no passado dia 26 de outubro, perto da estação de São João do Estoril, no concelho de Cascais. Não se sabe exatamente o que aconteceu, mas, na altura, especulou-se que pudesse ter-se tratado de uma tentativa de suicídio, uma vez que Diogo Carmona estaria a lutar contra uma depressão há vários meses.

