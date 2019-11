Reprodução Instagram, DR

Mariana Monteiro e João Mota apanharam todos de surpresa quando anunciaram o fim da relação, de sete anos, no passado mês de agosto. Entretanto, após várias declarações, o ator voltou a pronunciar-se sobre o fim do namoro com a protagonista de Terra Brava.

"Eu e a Mariana não temos problema nenhum. A relação terminou. Houve um afastamento normal, por isso é que a relação terminou, para cada um seguir a sua vida", confidenciou, em declarações à revista VIP.

Quando questionado sobre o que motivou o fim do relacionamento, João foi parco em palavras. "Isso é uma coisa muito pessoal. São coisas nossas que acabamos por resolver. Ficou tudo bem. Cada um seguiu o seu caminho e a vida continua. Foi um amor bonito que terminou de forma bonita. Não há ressentimentos, simplesmente já não estamos juntos", contou.

Já no que diz respeito a uma possível reconciliação, o ator salientou o facto de ambos estarem bem e "isso é o mais importante. Estamos os dois felizes. Cada um com a sua vida, com o seu caminho, com os seus objetivos e o seu trabalho".

