Reprodução Instagram, DR

Depois do fim do namoro com Mariana Monteiro, João Mota poderá estar novamente apaixonado. Isto porque, este domingo, 27 de outubro, o ator partilhou na sua página de Instagram uma imagem na qual surge uma mulher, acompanhada de um emoji referente ao pôr-do-sol na legenda.

Uma publicação que, desde logo, levantou suspeitas de romance entre os seguidores de João Mota. Entre os comentários à imagem, foram vários os fãs que fizeram questão de desejar felicidades ao ator nesta fase da sua vida. "Desejo que sejas muito feliz"; "Bem mereces ser feliz. És um bom menino" e "Muita sorte e sucesso para a tua vida" foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas.

Recorde-se que João Mota terminou, recentemente, o namoro com Mariana Monteiro. Os dois estiveram juntos durante sete anos.

Reprodução Instagram, DR