1 / 2 RUI VALIDO 2 / 2 RUI VALIDO

No dia em que estreia a nova novela da SIC, Terra Brava, Mariana Monteiro - protagonista da trama - esteve n'O Programa da Cristina para falar sobre a sua personagem e o seu consequente regresso à televisão, após dois anos de ausência. Numa conversa descontraída e informal com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, ainda houve tempo para atriz falar sobre a sua vida amorosa.

Tendo terminado há poucos meses o namoro de sete anos com João Mota, Marina começou por falar do seu afastamento do mundo mediático da televisão. "Eu estive afastada da televisão, por opção, durante dois anos, das telenovelas três. Foram três anos sem fazer novelas. A última foi precisamente aqui na SIC, fiz uma série depois disso e depois decidi parar porque eu comecei muito nova, aos 16 anos. A minha vida, de repente, durante 12 anos seguidos era sair de casa e ir para o estúdio e pensei: ‘ O que é uma realidade que não seja acordar e ir para um estúdio?’", referiu.

Nesta fase da sua vida, a atriz garante estar focada no trabalho e assume-se uma mulher feliz. "Quando eu fizer 32, metade da minha vida já foi a representar e a ter este ritmo. Portanto, acho que é importante eu focar-me neste meu regresso", referiu, acrescentado:" Estou bem, estou feliz".

Ao que Cristina Ferreira e Cláudio Ramos responderam, elogiando a forma como Mariana Monteiro e João Mota terminaram o namoro de sete anos. "Foram muito dignos na forma como terminaram, não alimentando nem um lado nem o outro. Foram muito queridos", afirmaram.

Veja a entrevista no vídeo abaixo