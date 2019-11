Frazer Harrison

"Ele queria ver meus peitos". Foi esta a frase polémica que Jennifer Lopez disse enquanto conversava com o The Hollywood Reporter e com as atrizes Renée Zellweger, Laura Dern, Lupita Nyong'o, Awkwafina e Scarlett Johansson sobre as experiências das mulheres no mundo do cinema.

"E eu fiquei tipo, 'não estamos no set.' E eu disse que não, eu defendi-me, mas era tão engraçado porque eu lembro-me de estar em pânico no momento. E, a propósito, havia uma figurinista na sala comigo. Havia outra mulher na sala e ele diz isso e eu disse que não. Felizmente, um pouco do Bronx [algo como guetto] saiu, e eu fiquei tipo, 'eu não tenho que mostrar... Não. No set, vês'", explicou a atriz que não revelou o nome do diretor nem o filme.

Antigamente as audições eram realizadas em quartos de hotel. Laura Dern referiu que era muito comum quando começou a sua carreira. "Comecei a fazer testes aos 10, 11 anos", lembrou. "Eu oiço a próxima geração a dizer: 'As pessoas costumavam fazer audições em quartos de hotel?' Eu digo, 'Sim, sempre, esperavas na entrada de um hotel e o diretor estava à tua espera na sala para ler o guião.' "

Jennifer Lopez acrescenta: "Sim, não parecia estranho. [E nas] casas dos atores ... E às vezes não era inapropriado. Era totalmente profissional. Portanto, não é como pudéssemos colocar todos nessa categoria.”

Embora a prática fosse considerada normal no passado, agora é politicamente incorreto graças ao movimento #MeToo e às várias atrizes que denunciaram situações de alegados abusos sexuais e comportamentos inapropriados contra cineastas em locais privados.