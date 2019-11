Blaya usou as redes sociais para partilhar um momento caricato que viveu durante a manhã desta, dia 12 de novembro. Segundo o testemunho da cantora o tecto por cima da sua cama ruíu e não os feriu por sorte.



Companheiro de Blaya reage a foto polémica com Conan Osíris

"Isto acabou de acontecer, quer dizer, já tirei metade de cima da cama. Sabem aqueles dias super não? É hoje! A Lau teve febre durante a noite, vómitos e diarreia, e viemos para a sala de madrugada para ela ver televisão. Pelas oito da manhã ouço um barulho gigante e tinha me caído esta m****! Tenho a certeza que o meu dia não não acaba por aqui. PS: A casa é minha, e quando vim para aqui estava tudo bem mas, com o tempo, caiu só um bocadinho do teto e eu queixei-me ao vendedor. Resultado - NENHUM! Hoje podíamos ter levado com isto em cima mas não levámos e é isso que importa. Bom dia!" pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde ainda: Blaya mostra resultados de aumento mamário: