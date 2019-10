Instagram

No último sábado, dia 26, Blaya surpreendeu ao partilhar no Instagram uma fotografia onde surge em topless e com Conan Osíris a agarrar-lhe as suas novas ‘maminhas’. Tudo indica que a imagem foi captada durante a gravação de uma parceria musical entre os dois, mas isso não ficou completamente claro e a artista não se livrou das críticas. Houve muitos seguidores a apontarem o dedo ao facto de se colocar naquela posição sendo ela casada e houve até quem questionasse qual era a reação do seu marido.

Instagram

E eis que Pedro Russo também usou a mesma rede social para satisfazer a curiosidade dos internautas e mostrar a sua posição. “Esta é a minha opinião”, escreveu na legenda de uma fotografia onde faz a mesma pose com Eliane Tchissola, que se tornou conhecida depois de partilhar em vários reality shows.

Instagram