Blaya e Conan Osíris estão a aquecer as redes sociais. Os dois artistas publicaram este sábado, 26 de outubro, uma ousada fotografia em que Blaya surge em topless, ao mesmo tempo que Conan tapa os seios da artista com as mãos.

"Olá, bom dia. Queria desejar um bom sábado a toda a gente e o tempo está belíssimo. Outras coisas azar", escreveu o vencedor do Festival da Canção 2019 na legenda da imagem que, em uma hora, conquistou cerca de 6,5 mil 'gostos' na sua página de Instagram e mais de 16 mil no perfil da cantora de Faz Gostoso.

Será que vem aí uma parceria a caminho entre os dois cantores?

