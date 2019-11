Reprodução Instagram, DR

Golpe de Sorte foi um sucesso do primeiro ao último episódio e ontem, 10 de outubro, foi dia de despedida. Nas redes sociais, vários atores que integraram o elenco assinalaram o fim da série de sucesso da SIC com fotografias e mensagens emocionantes. Entre eles, Ângelo Rodrigues que enfrentou momentos delicados nos últimos três meses, devido a uma infeção grave numa perna que o deixou entre a vida e a morte. Agora que está a recuperar, o ator assinalou o fim deste projeto de forma emocionada.

Instagram

“Uma mão cheia de atores que me desafia a ser melhor; as mágoas e desventuras que chorámos no peito durante quatro intensos meses; um ofício que alimenta a minha sensação ilusória de ser relevante; um golpe de sorte que ficará na memória de todos. It’s a wrap!”, escreveu no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge abraçado a Jorge Corrula e Isabela Valadeiro, seus irmãos na trama.

A publicação rapidamente se encheu de comentários de anónimos a felicitá-lo pelo seu desempenho, mas também de muitos colegas. Foi o caso de Isabela Valadeiro, por exemplo, que escreveu: “Um Golpe de sorte meu irmão ❤️”. Também Cecília Henriques, a Graciete da história, deixou o seguinte comentário: “Foi contigo que gravei a primeira cena do Golpe e fiquei muito feliz por isso. Seu lindo. Beijo, até já ❤️”.

Também Andreia Dinis, Iva Domingues e Sara Norte, entre outras caras bem conhecidas da televisão portuguesa comentaram a publicação com emojis de aplausos e corações.

