Após dois meses de internamento devido a uma infeção grave na perna esquerda, Ângelo Rodrigues está de volta à rotina. Confiante na sua recuperação, o ator tem aproveitado para matar as saudades daqueles que lhe são mais próximos. Ainda esta terça-feira, 29 de outubro, o ator de Golpe de Sorte partilhou na sua página de Instagram uma fotografia em que surge sorridente na companhia de dois amigos.

"VIDA e melanina", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Ângelo Rodrigues deu entrada no Hospital Garcia de Orta, em Almada, no passado mês de agosto, com uma infeção grave na perna esquerda, chegando a estar em perigo de vida. Recebeu alta hospitalar na passada quinta-feira, 24 de outubro.

