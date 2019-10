Instagram

Animado, positivo e com vontade de voltar à sua rotina. É este o estado de espírito de Ângelo Rodrigues dias depois de ter deixado o Hospital Garcia de Orta, em Almada, onde esteve internado em estado crítico durante quase dois meses devido a uma infeção grave na perna.

Daniel Oliveira já fez saber que a SIC tem projetos para o ator “ainda para este ano” e que este se sente com força para regressar ao trabalho, mas a verdade é que ainda precisa de fazer alguns tratamentos para recuperar por completo, nomeadamente fisioterapia.

Esta quarta-feira, dia 30, Ângelo publicou nas Stories do Instagram breves imagens do que parece ser um centro de tratamento, onde se vê uma marquesa e um banco, e escreveu: “Que comece a tortura”. Embora o Bruno Garcia de Golpe de Sorte não tenha revelado pormenores, tudo indica que se trata de algum tratamento que faz parte do processo de recuperação.