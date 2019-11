Foi já há cerca de 3 meses que o ator Ângelo Rodrigues ficou internado devido a uma infeção grave. Depois de uma fase bastante conturbada em termos de saúde, o ator voltou em força.

Nas redes sociais tem partilhado alguns momentos com os seguidores, sempre pautados com um excelente humor. Nesta fase de recuperação o ator tem brincado muito com aquilo porque está a passar. Desta vez fez uma publicação na sua conta de Instagram com um excerto da música "Thinking Out Loud", de Ed Sheeran. O trecho que publicou esta quinta-feira, 7 de novembro, inclui as primeiras frases da música: "When your legs don't work like they used to before" (Quando as tuas pernas não funcionam como antes). Na descrição do post, o ator brincou: "Nunca o início de uma música do Ed Sheeran me disse tanto. Amo-te, Ed".

Esta não é a primeira vez que Ângelo Rodrigues reage desta forma. Há uns dias o ator também partilhou nas redes um mensagem do ginásio que dizia sentir a sua falta. Em tom de brincadeira, disse que tinha de tratar da situação com o agente.